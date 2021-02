Jezni artiški tamburaši sredi Portoroža

Kaj se kuha v Zvezi kulturnih organizacij Slovenije, so se maja 1991 spraševali člani tamburaškega orkestra iz Artič pri Brežicah, ki so venomer sodili v sam vrh slovenskega, če že ne tudi jugoslovanskega tamburaštva.Eno od sobot je bila v Portorožu namreč v organizaciji KUD K. Pahor iz Pirana revija tamburašev, zgodilo pa se je, da so se Artičani pozabili prijaviti oziroma so za nekaj dni zamudili rok. Ko so ugotovili svojo zmoto, so zaprosili, naj se jih dodatno vključi med nastopajoče.Toda prošnja je naletela na gluha ušesa, v Zvezi kulturnih organizacij Slovenije pa so vztrajali, da je razpis končan, da ima RTV Slovenija že izdelan scenarij ter da bi prihod Artičanov povzročil velike tehnične težave. Artiški tamburaši so bili jezni, spomnili so na vse uspehe, ki so jih dosegli, tudi na srebrno plaketo tambura Paje Kolarića, ki je bila dotlej največji dosežek slovenskega tamburaštva.No, pa odgovorne so vprašali, čemu tehnokratske odločitve ob letošnjem prijavljanju, ko pa nastopajoči orkestri ob lanski reviji, ki je bila 1990. v Velenju, še do poletja 1991 niso prejeli ocen.