Domžalski dolarji v kuverti

Srebrna skleda in denar v kuverti za nagrado

Pred tridesetimi leti, maja 1991, je v Domžalah, v teniškem centru Ten-ten, tako imenovanem slovenskem Wimbledonu, potekal teniški turnir Slovenia Open. Glavni junak je bil Beograjčan, ki je turnir tudi dobil po skoraj tri ure dolgem finalnem obračunu s sovjetskim tenisačem. Živojinović je po izjemno napetem dvoboju, ki je privabil skoraj 4000 gledalcev, zmagal s 6:7, 7:6 in 6:3.Poleg zmage v posamični konkurenci pa se je lahko veselil tudi zmage v dvojicah, dosegel jo je prav v paru s svojim nasprotnikom iz finala posameznikov, Andrejem Olhovskim.Na prizorišču turnirja je bilo opaziti tudi, bolj znano kot. Med številnimi gledalci sta bila tudi, član predsedstva SFRJ, in predsednik Izvršnega sveta Republike Slovenije, ki je zmagovalcu izročil glavno nagrado, srebrno skledo. Denarno nagrado v vrednosti 7200 dolarjev za zmago med posamezniki in 3100 dolarjev za zmago v dvojicah pa je po poročanju medijev, tudi že rojenih Slovenskih novic, prejel kar v kuverti.Nekdaj najmodernejši teniški objekt v Sloveniji je že zdavnaj načel zob časa. Center je bil zgrajen leta 1989, projektiral ga je arhitekt. Na njem se je zvrstilo več odmevnih turnirjev, na terenu pa so zaigrali številni znani športniki.Leta 1999 je tako v Domžale prišel 17-letni. Premagal je Argentinca, Čeha, Španca, v polfinalu pa je izgubil proti Romunus 6:7 in 2:6.Poleg njega so nastopiliinZdaj je na te t. i. teniške čase ostal le še – spomin. Slovenske novice so bile od začetka do neslavnega konca tenisa v Domžalah venomer poleg.