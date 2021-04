Sir FOTO: TOMAŽ SRŠEN

V letih 1990 in 1991 se je prireja mleka v Sloveniji močno povečala. Samo Ljubljanske mlekarne so ga v vse vrste izdelkov predelale od 110 do 120 milijonov litrov na leto.So pa Slovenske novice sredi leta 1991 zapisale: »Srbskemu trgu so se Ljubljanske mlekarne odrekle že lani, še vedno pa se trudijo, da bi obdržali hrvaškega in bosanskega, saj predstavljata kar 33 odstotkov prodaje. Čez Kolpo ni lahko prodajati, saj so težave tako s plačili kot tudi s prevozi vsak dan večje. Da jih kakšno presenečenje ne bi doletelo čez noč, iščejo nove trge. V igri je zdaj japonski, kamor so že dvakrat poslali vzorce sira, ki so ga pripravili nalašč za deželo vzhajajočega sonca. Japonci so menda z vzorci zadovoljni, spotakljiva pa je seveda cena.Pri mlekarnah bi radi malo višjo, na Japonskem pa malo nižjo,« je zapisala novinarka. Dodala pa je informacijo, da so Ljubljanske mlekarne po vseh zapletih in težavah z mestno, se pravi ljubljansko vlado le začele zidati nove oziroma dodatne proizvodne zmogljivosti.