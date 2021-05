Barcelona ne pusti Lorbka

Slovenski košarkar Erazem Lorbek je bil na evropskem prvenstvu v Litvi leta 2011 drugi med najboljšimi igralci, saj je bil izbran takoj za Paujem Gasolom.



Strokovnjaki so seveda zelo hitro opazili njegovo izjemno igro, zato so v Barceloni želeli podpisati z njim novo pogodbo. A Katalonci so postavili tudi za Slovenijo in Lorbka nevšečen pogoj, da bi klub postavil pred reprezentanco. Takrat je Erazem povedal: »Nobene skrivnosti ni. Barcelona bi z menoj rada podpisala novo pogodbo, okrog mene bi radi gradili novo ekipo. Sem pred veliko dilemo, saj želijo, da bi se odpovedal reprezentanci.« Pri klubu FC Barcelona Bàsquet je sicer igral od leta 2009 do 2014., ko so z njim prekinili pogodbo zaradi hude poškodbe.

