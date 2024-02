Zvezde instagrama: Uživač brez primere (Suzy)

To je hedonist, ki z veliko žlico zajema, kar mu je ponujeno. Je moški tisočerih talentov, ki jih nesebično deli z nami. Mojster je tako pred mikrofonom kot štedilnikom, z objavami dokazuje, da ima občutek za estetiko, humor in romantiko. Skratka popolni zet, ki že ima svojo taščo, in ta ga ne bi zamenjala za nič na svetu.

OBJAVE: 202

SLEDILCI: 28.275

SLEDI: 381

Svojo definicijo pravega rokerja je zapisal pod prvo fotografijo na instagramu. Pravi, da mora najprej štiri ure kidati sneg, potem pa 'rukniti enega'. FOTO: osebni arhiv/instagram

Na supu umiri dušo in si krepi telo. FOTO: osebni arhiv/instagram

Da ima ogromno srce, dokazuje tudi z reševanjem zapuščenih živali. Tako kot je storil z vietnamskim prašičem, ki je taval po Pohorju. FOTO: osebni arhiv/instagram

Blažen med ženskimi članicami družine FOTO: osebni arhiv/instagram

Najprej sam ulovi brancina, nato ga pripravi in s prijatelji pohrusta. FOTO: osebni arhiv/instagram

Med drugim je tudi strastni gobar. FOTO: osebni arhiv/instagram

Sanjska poroka z božansko Julijo FOTO: osebni arhiv/instagram

Ko zapoje in zabrenka, se nam naježi koža. FOTO: osebni arhiv/instagram

Rogovi niso zgolj naključje, saj zna biti tudi hudičevo zabaven. FOTO: osebni arhiv/instagram