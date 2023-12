Zvezde instagrama: Jasna Kuljaj (Suzy)

Pred vami so vse podobe te spretne in priljubljene voditeljice, ki je sinonim za raznolikost, vedrino, zapeljivost in neposrednost, kar dokazuje pred in za kamerami. Odlično se znajde v vsaki vlogi, profesionalno ali zasebno. Kritično zna pogledati na družbene pojave, ob tem pa prisega na humor, s katerim so še najtežji izzivi lažje premagljivi.

Naivni so tisti, ki mislijo, da jo bodo zaradi globokega dekolteja in sočne postave zlahka vrteli okoli prsta. Je odlična predstavnica uspešnih dam, ki spretno manevrirajo med inteligenco, talentom in ženskimi čari. FOTO: osebni arhiv/instagram

OBJAVE: 928

SLEDILCI: 24.897

SLEDI: 1.485

Zapeljivki se podajo vse pričeske.

Avgusta leta 2017 se je začela njena zgodba na instagramu.

Pokazala nam je podobnost z mamo, ko jih je ta štela sedemnajst.

Marsikatero veščino je že preizkusila, tudi vrtenje na drogu.

V družbi treh dobrih prijateljic: Lea Mederal je ob njej, preostali pa na njej.

Iz ljubkega otročička je zrasla v samozavestno žensko.

Velikost je pomembna, pravi Jasna.

Iznajdljiva voditeljica ve, kako si pogreti zadnjico.

Življenje na podeželju jo je pripravilo do tega, da zna poprijeti za marsikatero delo.

Najprej grozdje, potem pa cviček.