Zvezdanina modrost: Žena je obsedena z duhovnimi knjigami in izgubljava intimnost

Pozdrav, draga Zvezdana! Sem poročen, oče dveh otrok, delam od jutra do večera. Še nikoli nisem nikomur pisal, prebral sem en tvoj odgovor tukaj, Suzy kupuje žena. Zdelo se mi je, da imaš malo pojma, pa sem zbral moči, ker me stvari res peklijo. Že nekaj let opažam, da se moji ženi nekaj dogaja. Oba rada bereva, ona pa je zadnje čase dobesedno obsedena z duhovnimi knjigami in pogovarjava se samo še o tem. O dobroti, svetlobi, tem, kako so pomembne naše misli … Ti bi se rad dajal dol in si poskusil s klasičnim zapeljevanjem, rožice, kosilo, pa to. Ni vžgalo, zdaj pa ne veš, kako naprej...