Spoštovana Zvezdana! Dolgo sem poročen, z ženo se dobro razumeva. Vedno me podpira in dobro poskrbi zame, tako kot jaz zanjo. Najin sin je malo razvajen, kateri otrok pa danes ni? V naši družini smo vsi debelušni, kar mi gre zelo na živce. Z ženo sva se velikokrat lotila hujšanja, a njej nikoli ne uspe. Vedno prva odneha in potem potegne za seboj še mene. Vem, da je problem tudi v hrani, saj moja žena kuha bogato kalorično hrano, pravi, da je zdrava hrana zanič. Zdaj je debelušen še najin sin in meni je počasi vsega dovolj. Zadnjič sem začel spet hujšati, sem si kuhal kar sam, a me žena z l...