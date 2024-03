Zvezdanina modrost: Tvoja dejanja so nevredna človeka (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Sem upokojenec, žena mi je umrla pred dvema letoma in zdaj si iščem družbo prek internetnih zmenkarij. Zelo se trudim, prijatelj me je lepo slikal, ker sem prebral, da se ne sme videti trebuha in da se ni dobro slikati s pivom v roki. Sem kar uspešen, ko pride do zmenka. Kar nekaj jih je tako že leglo v mojo posteljo. Z ženo se nisem dobro razumel, tako da z njo nisem seksal že kar nekaj let, žensk pa takrat nisem mogel tako odkrito loviti. Priznam, da sicer nisem več tak 'kerlc' kot nekoč, enkrat na teden pa še lahko. Ženske so kar radodarne, predvsem tiste bolj grde, t...