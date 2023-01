Spoštovana Zvezdana! Smo tri prijateljice. Dolgo se poznamo, skupaj smo odraščale v isti ulici. Ena je visoko študirana, vdova, z dobro službo, ena je ostala brez otrok, neporočena, meni je otrok umrl in zapustil me je mož. Stare smo 50 in malo čez. Zadnje čase se dosti prepiramo, predvsem zaradi politike. Rada ju imam, dobri sta, a kljub vsemu se delajo razpoke in na dan prihajajo predsodki. Zato sem začela paziti, kaj govorim z njima in kaj sploh povem. Ena naju je ves čas korone davila z informacijami o cepivih in nama pošiljala tisoč in en videoposnetek z 'dokazi', da je virus na...