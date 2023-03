Spoštovana Zvezdana! Sem izobražena, nekoč sem opravljala pomembna dela. Že nekaj let sem upokojenka in sem dobesedno zgrožena nad sistemom, ki starejše uvršča v drugo kategorijo ljudi. Predvsem ženske. Moj bivši mož, ugleden profesor istih let kot jaz, še vedno dela honorarno. Njemu do sedaj še nihče ni rekel, da česa ne more delati zaradi let, jaz pa sem to slišala že nekajkrat. Hodi s 23 let mlajšo partnerico in zaradi tega uživa sloves aktivnega, čilega moškega. Najini otroci nimajo pripomb. Pred leti sem srečala moškega, ki me je res osrečeval. Zaradi pritiska otrok in okolice, ker je bi...