Zvezdanina modrost: S tem da se rada crkljaš, da rada seksaš, ni nič narobe (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Pred petnajstimi leti mi je umrl mož in v hiši živim sama. Najin zakon je bil beden, za vse sem morala skrbeti sama, zato me danes moja odrasla otroka krivita, ker se nisem ločila. Kadarkoli imata možnost, me obsojata in mi nabijata slabo vest, da sem bila nervozna mati, da sem očeta varala in bila neiskrena z njim. Vse to je delno res, res sem varala moža, ampak samo dvakrat, saj je bil seksualno popolnima nesposoben, jaz pa še danes rada seksam. Za vse svoje neuspehe krivita mene. Opravičila sem se, da jima pomagam finančno, kolikor zmorem, v vsakem konfliktu z njima sk...