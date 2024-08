Zvezdanina modrost: pozabila si nase, zradirala si svoje občutke, sanje, celo sebe (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Imam vprašanje, ki ga nikakor ne morem rešiti. V zakonu sem bila 35 let, trpela sem kot hudič, ne moreš si predstavljati, kako mi je bilo. Ampak sem potrpela zaradi otrok, zaradi premoženja. Potem me je ta hudič pustil, odšel je k drugi. Zdaj sedim na nepremičninah in jih varujem, da ne bi česa pograbil in si prisvojil. Vsaj to me drži pokonci! Bila sem mu dobra žena, nikoli se nisem prepirala – no, redko. Vedno je bilo doma pospravljeno, čisto, perilo oprano, zlikano, hrana je bila vedno sveža, skuhana, obdelovala sem vrt, skrbela za otroke, hodila v šolo zanje, vse kup...