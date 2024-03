Draga Zvezdana! Zdi se mi, da sem se v življenju zaciklala. Stara sem 27 let in končujem študij, a se mi konec ves čas odmika. Živim pri starših, hudih obveznosti nimam, delam kot natakarica, da imam za zraven, doma mi ni treba nič prispevati. Pride obdobje, ko študiram kot obsedena. Naredim si hud urnik, zjutraj zelo zgodaj vstanem, telovadim, naredim si zdrav zajtrk, potem tri ure študiram. Sledi sprehod, potem grem na mamino kosilo, popoldne spet študij do večera, ko grem po navadi s prijateljico ven, še prej pa kaj pojem, spet pri mami. Če najdem dobrega tipčka, grem z njim tudi seksat ...