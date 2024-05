Zvezdanina modrost: Ne razčiščuj, bodi ponižen pričevalec, ne obsojaj (Suzy)

Od družinskih trpljenj in zlorabljanj ne moremo zbežati kar tako, ni kotička na tem svetu, kjer bi same od sebe odpadle in razpadle v nič. Vedno so z nami, globoko v nas čakajo na pravi trenutek, ko se bomo morali soočiti z njimi.