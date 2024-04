Zvezdanina modrost: Ne hlini partnerstva, ki to ni (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Moj problem je vsakdanje življenje. Imam lepo družino, klasika: 2 šoloobvezna otroka, mož, ki cele dneve dela. Jaz sem deklica za vse, garam od jutra do večera, v službi in doma. Med vikendom delamo na vikendu, kjer imamo vrt in gozd. Kuham, perem, likam, čistim, vse za dom delam sama. Mož mi ne pomaga čisto nič! Nisem še doživela, da bi mi spekel jajce na oko, mi prinesel čaj v posteljo, tudi ko sem bolna. Pravi, da za takšne stvari pač ni rojen, vedno pa me opozori, da naredi vsa moška dela, kar je res. Kaj so moška dela v bloku, v mestu? Menja žarnico, pipe itak ne puš...