Zvezdanina modrost: Najemnine ne spraviva skupaj niti z obema plačama

Draga Zvezdana! S fantom že štiri leta živiva na osemindvajsetih kvadratnih metrih in se mi meša. Nekoč sva se se imela zelo rada. Cele dneve se ne vidiva, oba sva slabo plačana in res slabe volje ves čas. Pred tremi meseci je počilo in je fant odšel k svojim prijateljem, a se je po tednu dni vrnil. Potem sva se pogovorila in se odločila, da najdeva večje stanovanje, v katerem bova imela malo več prostora vsak zase. Če bi ti vedela, kaj vse so nama kazali kot stanovanje! Luknje brez oken, kuhinjo v kopalnici, razpadajoče prostore, polne plesni. In to oddajajo ljudje, ki se do nas obnašajo, ko...