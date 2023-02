Zvezdana! Dolgo sem premišljeval, ali naj ti pišem. Z ženo sva oba srednješolsko izobražena, imava dva otroka, živimo na vasi, sicer v prizidku hiše njenih staršev. Do zdaj se mi je zdelo vse normalno. Imam naporno službo, tudi doma veliko delam, pravzaprav dosti prostega časa niti nimam. Pred mesecem me je kolega povabil na rojstni dan v mesto in od takrat mi ne da miru. Na tisti zabavi sem spoznal njegovo lepo, negovano ženo, otroke, videl lepo in urejeno stanovanje. Kaj si pa počel deset let v zakonu in skupnem gospodinjstvu? Mirno gledal porumenelo stranišče, ne da bi trenil z očesom? Ni...