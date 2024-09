Zvezdanina modrost: Moja sestra nosi krajša krila kot njena hčerka, bojim se zanjo (Suzy)

Pozdravljena Zvezdana! Pišem ti z morja. Vsako leto gremo na morje s sestro in njeno družino. Otroci so približno enako stari, pa imajo dobro družbo. Po cele dneve jih ne vidimo, končno so odložili tudi telefone in so jih voda in razne igre potegnile, da so pozabili na vse to tehnično sranje. Za nas je to Amerika, da imamo tudi mi malo miru. Dobro smo organizirani, en dan kuhajo oni, drugi dan jaz. Čeprav me letos res moti, da se je moja sestra, ki je tri leta mlajša od mene, pa sva obe skoraj 50, začela obnašati kot kakšna najstnica. Nosi krajša krila kot njena hčerka. Omislila si je kopalke...