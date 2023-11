Zvezdanina modrost: Lahko mu za šalo zagroziš, da ga boš zatožila medijem (Suzy)

Spoštovana! Pišem ti, ker se mi bo zmešalo v službi. Nikar mi ne reci, naj jo zamenjam, ne morem, ker ne želim, rada delam, kar delam. Delam na občini, z ljudmi komuniciram, to mi ne predstavlja nobenega problema. Rada imam ljudi, rada imam izzive in težave, znam jih reševati. Obstaja pa problem, ki ga očitno ne morem rešiti. Moja sodelavka skrivaj ljubimka z našim šefom. Vse, ki delamo v njegovi pisarni, gledamo to pretvarjanje, odhode na wc, skupne delovne poti, pišemo potne naloge, čeprav vemo, da bi na pot lahko šel samo eden od njiju. Šefova žena je moja znanka, sosedi smo in se družimo...