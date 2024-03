Zvezdanina modrost: Ko bodo tvoje uvele dojke dobile sij izkušenj ...

Spoštovana Zvezdana! Stara sem toliko, da se je pred časom omožila moja 28-letna hči. Bila je posebna in bogata poroka, vse po pravilih. Z možem sva se ločila pred mnogimi leti, je bogat podjetnik in se je vrgel ven, da je hčerki omogočil nebesa. Sama nisem kaj dosti sodelovala pri pripravi, vse je počela hčerka s svojim očetom. Ker sem vedela, da me bo bivši hotel dati v nič, sem se dobro pripravila. Celo hujšala sem, da sem se lahko stlačila v oblekico iz samih biserčkov, kratko, seksi, z globokim dekoltejem. Šla sem na botoks, v lase sem si dala podaljške. Videti sem bila kot iz škatlice. ...