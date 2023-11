Zvezdanina modrost: Jasno postavi pravila sodelovanja, ne popuščaj (Suzy)

Dragi moj, razumeš jo res lahko in res ti je ogledalo. V njem vidiš neodločnega sebe, ki ne zna stati za svojimi mejami in dotični dovoli, da jih neumorno tepta in pleza čeznje. Tu pa se vse neha!