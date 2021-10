Danes je pravzaprav kompliment, če nekdo žensko označi za to bitje, saj to pomeni, da se zaveda svoje ženstvenosti, telesa, povezanosti z naravo in njenimi silami ter je pripravljena pogledati prek materialnega sveta. Znane Slovenke so nam zaupale, da so v sebi odkrile sodobno čarovnico, na kar so izjemno ponosne. Ves čas se razvija, k razvoju in duhovni rasti spodbuja tudi druge, rada svetuje in modruje, predvsem pa Zvezdana Mlakar v svoji oddaji ljudem odpira oči in jih spodbuja k temu, da raziskujejo in čutijo. Prav njo so želeli pregnati s televizije, saj prebuja ljudi, zaradi svojega iz...