Zoran Predin: Tarnanje je izguba časa (Suzy)

Med branjem sem se nenehno smejala. Vsi poznamo njegove izjemne sposobnosti nizanja besed in včasih zagonetnega pripovedovanja o teminah družbe. A ta knjiga je resnično nekaj posebnega. Ko mu uvodoma povem, kako močno sem se zabavala med branjem, skromno skloni glavo in se mi zahvali. »Tudi moja teta Mira je pri 80 letih v enem dahu prebrala roman, menda sploh ni spala. Potem me je poklicala in mi čestitala za stvari, za katere nisem mislil, da jih bo na tak način opazila in razumela,« pove. To je res poseben dosežek. Ko gre namreč delo v svet, ni več tvoje. Pripada bralcem, poslušalcem in gle...