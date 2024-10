Damjana Golavšek je rojena z ascendentom v ambicioznem, realnem, organiziranem, poslovno usmerjenem kozorogu. Njen vladar Saturn je v naprednem, samostojnem vodnarju, tako potrebuje svojo svobodo in prostor za dihanje in ohranjanje individualnosti. Različne krivice in težke zgodbe človeštva ji pridejo do živega, jo zelo jezijo in s sočutjem in človekoljubno žilico poskuša pomagati drugim. Saturn je položen na vrh hiše denarja, kar je znak, da se mora truditi za zaslužek in ji nič ne pade z neba, a je pri tem zelo disciplinirana in dosledna. Luna je v globokem in skrivnostnem škorpijonu, v hiš...