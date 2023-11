Znani v zvezdah: Stresna ločitev lahko vpliva na zdravje (Suzy)

Jada Pinkett Smith ima ascendent v strelcu, njen vladar Jupiter je na njem, v svojem znamenju in tesni konjunkciji z Neptunom. To pomeni, da je rojena pod srečno zvezdo, je optimistična, razgledana, širokopotezna, svetovljanka, marsikaj jo zanima. Talent za filmsko kariero ima položen v zibelko. Stelij planetov z Luno in Soncem je v devici, zbrani so okoli vrha hiše kariere, kar kaže, da je ta najpomembnejši del življenja, njeno poslanstvo, ki pa ji ne pade z neba, ampak je navajena za uspeh pridno delati.

Ni preveč čustvena

Skromna devica, ki se raje drži v ozadju, je lahko tudi razlog, da ni tako močno slavna kot njen mož. Luna nakazuje, da se na karierni poti najbolje počuti in je najbolj izpolnjena, Sonce pa, da se s partnerjem najdeta v istem poklicu. V karti je označen s Plutonom, kot nekdo, ki zna tako kot ona zavihati rokave in poprijeti za delo, hkrati je zelo močna, globoka, čustveno intenzivna osebnost, ki lahko prevlada nad drugimi.

Poleg tega sta v hiši kariere še Venera in Uran. Po eni strani so njeni projekti povezani z lepoto, estetiko, po drugi napredni in odpira aktualne družbene teme.

Rojstna karta Jade Pinkett Smith

Zveza kot nahrbtnik

Široka konjunkcija Venere in Urana je ob tem, da se zakon lahko konča oz. je odprt. Kadar je na planete, povezane z ljubeznijo in zakonom, vezan ta nemirni planet, potrebuje človek v odnosu veliko svobode, ne mara klasične zveze, če se ga duši in omejuje, lahko tudi odkoraka iz nje. Konjunkcija kaže, da je imela pri odločitvi za ločeno življenje tudi besedo, lahko je izbirala in to ni bila njegova kaprica. Ker nima planetov v vodnih znamenjih, ni preveč čustvena, tako je sposobna brez drame, krivde in obžalovanja živeti na tak način.

Treba je povedati, da zakon z igralcem zanjo ni najlažji. Partnerski hiši vladajo zabavni, radoživi dvojčki, kar nakazuje komika, zabavljača, ki je lahko na trenutke tudi otročji, nezrel, nestalen. Še bolj je težava, da je na vrhu hiše Saturn, ki prinaša v zakon težo, bremena, odgovornost, resnost, skrbi, hlad …

Je sicer znak za zvesto in dolgotrajno razmerje, a človek s to pozicijo doživlja zvezo kot nahrbtnik, partnerja kot napornega, z njim pride kup težav. Merkur, vladar 7. hiše, in Saturn v njej sta še v medsebojnem kvadratu, tako je jasno, da se o nečem nista mogla dogovoriti, da je nekaj v odnosu doživljala kot utež za vratom. Ker vemo, da se je zaradi njega odpovedala karieri, hkrati pa je v karti nakazano, da je ta smisel njenega življenja, se ji je moralo zdeti, da je pokopala svoje poslanstvo, da je bila z njim.

Trenutno je pr. Luna vstopila v 9. hišo, povezano s sodišči, pr. Merkur in Venera v 1., oba sta v opoziciji s Saturnom, tako je odtujenost, ki sta jo skrivala, postala javno znana. Čeprav jo čaka nov začetek in Uranovi tranziti spodbujajo osvoboditev, jo bodo v 2024. še bremenile stvari, ki jih bosta morala urediti. Saturnovi kvadrati prinašajo izgube, črnogledost, slabše zdravje, zmanjšujejo vitalnost, otežujejo dogovarjanje … Prebiti se bo morala skoznje, preden bo zadihala.