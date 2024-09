Ranko Babić je po ascendentu strasten, intenziven, globok, skrivnosten škorpijon, ki ničesar ne jemlje zlahka. Karkoli si zada, uresniči, saj je njegov tradicionalni vladar Mars v ognjenem levu, kar še podpre njegovo jekleno odločnost. Mars je na vrhu hiše kariere, ki je eno glavnih področij življenja. Ponosno, samozavestno, kraljevsko se uveljavlja in v poslovna prizadevanja vlaga veliko energije, čeprav se mora včasih zaradi dela odpovedati kakšni svoji osebni želji. Moderni vladar Pluton je v 12. hiši, v tehtnici. Čeprav je navzven ponosen in močen, se za vrati doma prilagaja in sprejema k...