Salome se je posvetila duhovnosti: močno je povezana z nevidnimi silami

Za vsestransko nadarjeno Salome sta dve pestri gledališki sezoni. Z več kot 130 ponovitvami po vsej Sloveniji je namreč navdušila občinstvo s svojo izjemno duhovito avtorsko uspešnico Iznenada Salome, v kateri se je dotaknila tudi najbolj ranljivih obdobij svojega življenja. 56-letnica, ki je vsem dobro znana tudi kot pevka, igralka, udeleženka televizijskih resničnostih oddaj in transspolna ženska, ki je izdala knjigo o svojem življenju z naslovom Novo rojstvo, je nedavno začutila, da je napočil čas za novo poglavje.

Prijatelji so se od nekdaj k njej zatekali po nasvete in uvide. FOTO: OSEBNI ARHIV

Tisto, ki jo vznemirja in buri njene duhove že od najstniških let. »Na ta svet se rodimo vsak s svojim poslanstvom. Da je skrb za dobrobit ljudi v moji naravi, vem že od ranega otroštva. Najprej so bile slutnje, nato pa se je v meni prebudila močna intuicija, podprta z občutenji. Z njimi sem zlahka predvidevala sosledja dogodkov in na začudenje bližnjih dobila prve potrditve, da vidim več kot drugi. Videla sem stvari, ki jih drugi niso, in ko so se te uresničile, so me oklicali za čarovnico. Torej pokončno, samozavestno žensko, ki verjame vase in zna ne le poslušati, temveč tudi slišati druge,« nam je zaupala.

Kot mlajša je obiskala številne vedeževalke, astrologinje in jasnovidke, saj jo je mistični svet nadvse intrigiral, poleg tega je spoznala, da je to močna povezava med njo in mamo, ki je imela v najstniških letih videnja. »Od mladih let verjamem v nadnaravne sile, a me je bilo zaradi grozljive izkušnje z mrtvo dušo, ki sem ji bila nekoč priča, strah vstopiti v ta svet. Zadnjih 15 let sem intenzivno delala za svojo osebno in duhovno rast, zato se ne bojim negativne izkušnje. Mislim, da nas mora biti bolj strah nekaterih živih ljudi kot mrtvih duš. Te nam ne morejo škodovati,« pravi.

Spodbudila jo je šamanka na Baliju

Salome so ženske, ki jih je obiskala v preteklosti, na srce položile, da je močno povezana z nevidnimi silami in da se bodo ljudje nekega dne zatekali k njej po nasvete in pomoč. Niso se motile, saj je odločno objela svojo intuicijo in se odločila predati klicu narave.

»K temu me je dokončno prepričal obisk duhovno izjemno podprtega indonezijskega otoka. Na prečudovitem Baliju sem med čiščenjem duše in srca dobila še zadnji signal, da sem pripravljena deliti bogate izkušnje, modrosti in se prepustiti globljim zaznavam. Videnja me spremljajo že vse življenje, kar je začutila tudi lokalna šamanka, ki me je opogumila, da sem odlična svetovalka,« razkrije, kaj je bila prelomnica, ki jo je spodbudila, da stopi na novo pot. »Treba je premagati dvome in si povsem zaupati,« doda Salome.

Videnja jo spremljajo že vse življenje, kar je začutila tudi lokalna šamanka na Baliju. FOTO: OSEBNI ARHIV

Svojo moč videnja in intuicije ter dragocene nasvete se je odločila deliti z vsemi, ki verjamejo v moč duše in se jim zdi, da potrebujejo usmeritev v življenju. S Salome se lahko sestanejo v živo ali pa jo pokličejo na telefonsko številko 090 68 88. Njen pripomoček so že dolga leta ciganske karte, ki ji pomagajo hitro zaznati celotno situacijo. Zaupala nam je še, da jo je poklicalo že veliko ljudi, ki so navdušeni nad njeno odprtostjo in toplino.

»In tudi nad dejstvom, da me nikoli v življenju ni bilo strah početi novih stvari. Živim svojo resnico in se požvižgam na mnenje škodoželjnežev. Ljudje mi verjetno zato zelo zaupajo,« je prepričana. Večino zanimajo predvsem situacija na ljubezenskem področju ter odnosi doma in v službi. »Ne trdim, da sem jasnovidka, a je moja zakladnica nedvomno dobro založena z vsem, kar mora imeti dober svetovalec. Predvsem mora imeti tudi slabe življenjske izkušnje, ki jih je uspešno prestal, da bi lahko pomagal drugim na njihovi poti. Ljudje si želimo slišati, da je vsaka težava rešljiva in minljiva. Jaz seveda nisem tu, da bi reševala težave drugih ljudi, lahko pa zaznam, kje te tičijo in na kakšen način se jih je najbolje lotiti,« sklene Salome.