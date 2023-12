Znani v zvezdah: Možnosti za nove projekte v tujini (Suzy)

Vlado Kreslin je po ascendentu umirjena, premišljena tehtnica, ki išče ravnovesje in zna sklepati kompromise. Je romantičen kavalir, ki ne mara sprememb in išče srednjo pot. Njegova vladarica Venera je po drugi strani v globokem, čustvenem, strastnem, skrivnostnem škorpijonu, vezana na hišo izražanja in komunikacije, ob Merkurju, planetu, ki vlada istemu področju.

Ne le to, tudi Sonce v strelcu je v isti hiši, kar kaže njegovo veliko ustvarjalnost, moč, da svoja najgloblja čustva prelije v umetnost. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je miren in zadovoljen s čim bolj harmoničnim življenjem, je v resnici zelo intenziven, stvari se ga dotaknejo, žene si jih k srcu, raziskuje različna področja življenja, želi marsikaj preizkusiti in doživeti. Vse skupaj začinita Mars in Neptun v 1. hiši, ki kažeta navdih, vizijo, ustvarjalni nemir, ki ga žene naprej.

Rojstna karta Vlada Kreslina

Luna je ob tem v skromni, natančni in disciplinirani devici ter v skriti 12. hiši – skrbi za to, da je vse pravočasno in uspešno opravljeno. Jupiter je v dvojčkih, v 9. hiši. Navdaja ga z intelektualno noto in skrbi za to, da ga zanima vse in še več, hkrati uživa na potovanjih in se mu lahko odpirajo priložnosti za sodelovanja v tujini. Pluton, vladar 3. hiše izražanja, je poleg tega na vrhu lotosa, aspektne strukture velikih talentov in sposobnosti, kar spet podpira njegov velik ustvarjalni potencial.

Žena je nakazana z znamenjem ovna, tako je pogumna, močna, aktivna, impulzivna, pobudnica dogajanja, po drugi strani se zna tudi umiriti, ga začutiti in podpreti pri ustvarjanju. Luna, ki v karti označuje ženo, je v devici, kar je tudi znak, da poskrbi za to, da zadeve doma tečejo, skrbno vse organizira in se pridno angažira pri vsakodnevnih opravkih, da mu omogoči dovolj svobode za ustvarjanje in nastopanje.

Je v razmeroma dobrem obdobju

Trenutno je v razmeroma dobrem obdobju. Pr. Luna je pred tremi meseci vstopila v ognjenega ovna, kar mu je prineslo več odločnosti, moči, nov zagon in energijo. Hkrati je vstopila v 7. hišo, tako bo kar nekaj časa usmerjen na partnersko področje, prav tako se lahko dogovori za kakšno pomembno novo sodelovanje. Ne bo pa leto samo čas novih začetkov, ampak tudi upeha, sreče, zadovoljstva in priložnosti, saj ga avgusta čaka Jupitrov povratek.

Leto, ko se največji dobrotnik med planeti vrne na mesto, ki ga zaseda v rojstni karti, je tradicionalno srečno. Lahko se pojavijo možnosti za projekte v tujini, več bo potoval, odprla se mu bodo nova obzorja. Tr. Saturn bo sicer vstopil v hišo dela, sodelavcev in zdravja ter prinesel več resnosti.

Hujšega ne bo, a februarja naj si ne naloži preveč dela, aprila in oktobra pa malce bolje poskrbi zase. Na splošno si je dobro pri tem vplivu zastaviti urnik, ki vključuje tudi redne obroke in telovadbo, poskrbeti za preventivo ter vnesti več discipline v vsakdan. Kot rečeno, hujšega ne bo, saj ga ščiti Jupiter, bo pa lahko dokončal odprte projekte.