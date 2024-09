Strokovnjaki za varstvo okolja nam pod nos molijo nešteto zapovedi, navodil in aplikacij za lepši jutri, naši sogovorniki pa so prepričani, da lahko k zadovoljnejši družbi in čistejšemu okolju pripomoremo z zdravo kmečko logiko. Na kakšen način se sami trudijo živeti prijazneje do narave? Antropologinja, publicistka in igralka Jerca Legan meni, da bi morala biti trajnostna naravnanost način življenja slehernega posameznika in posledično širše družbe, ne pa modna muha zaradi pregovornega odnosa do okolja ali družbeni trend, ki ga krojijo egoistični interesi, bore malo povezani s skrbjo za plan...