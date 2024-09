September ni le velika sprememba, na katero se pripravlja narava, temveč se nanjo pripravljamo tudi ljudje. Nekateri ta mesec dojemajo kot refleksijo in odlično priložnost za ponovni življenjski zagon. Je lahko obdobje, ko se z začetkom šole pričnejo nove sezone in tečaji, odlična priložnost za novo miselnost oziroma aktivnost? Nekateri se strinjajo s tem, drugi menijo, da spremembe lahko prinese samo redna skrb za telo in dušo. Maja Pinterič Kolarević »September dojemamo kot nov začetek, ker ga povezujemo z začetkom šole. Poletje je sproščeno, zato se tolažimo, da se bomo takrat spravili v ...