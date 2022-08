Obsežna znanstvena raziskava je nedavno potrdila, da se inteligenca deduje po mami, ni pa to edina odlika, ki jo hčere podedujejo po svojih materah. Te namreč na svoje potomke prav tako prenašajo mladosten videz, s čimer se strinjajo tudi nekatere znane Slovenke. Te so pokukale v družinski album, izbrskale fotografije svojih mam v mladih letih in dokazale, da so po njih podedovale svojo lepoto. Modna vplivnica Nika Ambrožič Urbas je z eno fotografijo dokazala, da podobnosti med njo in njeno mamo enostavno ni mogoče spregledati. »Vse predale sem obrnila naokoli, da sem to fotografijo k...