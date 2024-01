Zmagovalec MasterChefa: Zvezde mu kažejo srečo, ljubezen in uspeh v tujini (Suzy)

Vladar Merkur je v ribah, kar mu daje intuicijo, estetski čut, sočutje, domišljijo in navdih. Njegove jedi tako niso samo plod dolgoletnega izobraževanja in poskušanja različnih kombinacij, ampak tudi navdihujoči kreativni presežki, saj v vsako po občutku vnese ščepec svoje genialnosti. Kariera mu je zdelo pomembna, zanjo je pripravljen pošteno zavihati rokave. Dobro je, da je zelo prilagodljiv, pripraven, zna žonglirati z več projekti hkrati, se mrežiti, znajde se, uspešno dogovarja, hkrati se zna pri delu pošaliti. Lahko je deloholik, njegovi projekti so večkrat stresni, a vseeno ga pri njih spremlja sreča in so tudi dobičkonosni.

Z Luno v levu je dovolj samozavesten, da se zna ceniti in se odločno zavezati ciljem, po drugi strani je v 12. hiši, tako lahko svoje dosežke raje zadrži zase, kot da bi jih postavil na piedestal. Čeprav je na prvi pogled zgovoren in zabaven, se za tem skriva čustvena in sočutna duša, ki vedno misli tudi na druge, ne le nase.

Rojstna karta Bruna Šulmana

Poleg posla je njegova življenjska pot harmonično partnerstvo, saj je Sonce v sedmi hiši. Partnerica mora biti nežna, prav tako čustvena in ustvarjalna kot on, zelo pomembne so mu v zvezi komunikacija, dušna bližina in čustvena povezanost. Po drugi strani partnerica dobro ve, kaj hoče, zna zasijati ter pokazati svoje talente.

Zanimivo je, da sta v hiši izobraževanja in tujine dva planeta – Jupiter v biku, ki obljublja uspeh in zaslužek, vezan na delovne projekte, ter Saturn, ki vseeno kaže, da se bo moral malce potruditi in da lahko veliki uspehi postopno sledijo vztrajnim prizadevanjem.

Prav na tem področju se bo v 2024. veliko dogajalo. Pr. Luna je v raku, znamenju, ki ga povezujemo s kuhanjem, a tudi z navezanostjo na dom in družino ter večjo čustveno občutljivostjo. Pomaknila se bo v 11. hišo, tako lahko na neki način najde drugo družino med svojimi kuharskimi kolegi. Pr. Merkur in tr. Neptun kažeta, da se mu izpolnjuje velika želja, da je v zelo kreativnem obdobju, a vseeno naj pred sklepanjem pogodb pregleda te čim bolj realno, saj mu lahko navdušenje malce zamegli pogled.

V tem letu ga prav tako čaka Jupitrov povratek, ki obljublja srečno leto, ko se široko odpirajo vse poti, v njegovem primeru tako v založniškem svetu kot pri izobraževanju in delovanju v tujini. Junija vstopi ta planetarni dobrotnik v hišo kariere, tako lahko res veliko doseže in se splača izkoristiti vplive, saj lahko dobi več različnih ponudb za delo.

Tr. Saturn, ki vstopa v sedmo hišo, po drugi strani opozarja, da bo zaradi kariernih prizadevanj partnerski odnos morda začasno v drugem planu. Ne gre za to, da bi se ljubezen ohladila, ravno nasprotno – skupaj z mrki, povezanimi z Venero, se lahko odloči celo za korak naprej, zaroko ali poroko, čeprav se bo treba ob tem soočiti z nekaj omenjenimi izzivi.