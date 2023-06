Življenje je prekratko, da bi preskočili sladico (Suzy)

V njej je zbrala svoje najboljše recepte za sladke, slajše in najslajše užitke, mi pa bomo iz te čudovite knjige delili dva recepta. Kot pravi mojstrica: Življenje je prekratko, da bi preskočili nedeljsko sladico.

Tiramisu z jagodami

Pomladna različica italijanske dobrote je narejena brez kave, a nas tudi brez te sestavine dvigne, da bi premikali gore.

Med izolacijo v času pandemije sem zavzeto spremljala Massima Botturo, Michelinovega kuharja, ki je s sledilci delil domači recept za tiramisu. Navdihnil me je, da sem po njegovih priporočilih tudi sama stepla kremo z rumenjaki, sladkorjem in maskarponejem: ne vse naenkrat, seveda, temveč počasi in postopoma. Rumenjaki se morajo potrojiti in postati popolnoma bledi, šele nato se počasi dodaja hladen maskarpone in stepa na visoki hitrosti od 5 do 7 minut. Tako dobimo gosto in puhasto kremo za tiramisu, ne tekoče, kot smo je prepogosto deležni marsikje.

Da pa bi bila ta krema nekaj posebnega, sem ji dodala kardamom, saj se začimba zares popolno ujame z jagodami in v sladici pusti svoj pečat ter dodatno svežino. Ker so ta zelena zrnca izjemno aromatična in lahko hitro prevzamejo oblast nad ostalimi sestavinami, priporočamo previdno uporabo.

ni podpisa

Sadje sem macerirala z limonovim sokom in sladkorjem, a prav jagodni tiramisu je božanski, ko rdeče zapeljivke nekaj časa pustimo kar v penini, v katero nato pomočimo še piškote. Poskusite!

Za pekač premera 27 cm potrebujete:

* približno 150 g piškotov savoiardi (baby keksov)

* 2 dl mleka

* 2 žlici bele čokolade v prahu

* 14 ml belega ruma

Macerirane jagode:

* 600 g jagod

* 3 žlice sladkorja

* sok 1 limone

Krema:

* 500 g maskarponeja

* 6 rumenjakov

* 120 g sladkorja

* 1 skromna žlička zmletega kardamoma

Priprava:

1. Jagode operemo in narežemo na majhne koščke. Odlagamo jih v posodo. Potresemo s sladkorjem, polijemo z limonovim sokom ter dobro premešamo. Pustimo stati pol ure.

2. Z električnim mešalnikom stepemo rumenjake in sladkor. Miksamo na visokih obratih (jakost 7) približno 3 minute.

3. Jakost zmanjšamo in počasi dodajamo maskarpone, nato ponovno povečamo in miksamo od 5 do 7 minut.

4. Piškote namočimo v mešanici mleka, bele čokolade in belega ruma in iz njih naredimo podlago v pekaču. Obložimo jih s polovico jagod in polovico kreme. Nato naredimo še eno piškotno plast (mi smo uporabili le nekaj piškotov), ponovno obložimo z jagodami, drugi del kreme pa nabrizgamo v kupčkih.

5. Postavimo v hladilnik za vsaj 2 uri in postrežemo ohlajeno.

Češnjev venec

Ta sladica je lahko povsem običajen kolač, a bolj razburljivo bo, če nastane kar torta. Malo posebna je, da bo nedeljsko razvajanje še slajše. Marsikdo namreč kolačev ne mara preveč, ker se jim zdijo biskviti presuhi in dolgočasni, zato sem razmišljala, kako vse skupaj narediti bolj sočno in kremasto. V bogato masleno zmes sem potopila češnje, ki so se prej omehčale in oplemenitile v pomarančnem soku in džinu. Ko bo sezona češenj mimo, lahko uporabite drugo sadje, ki je sočno. Mmm, kako bi bil ta kolač dober z malinami!

ni podpisa

Macerirane češnje:

* 400 g češenj

* žlica sladkorja

* 6 žlic pomarančnega soka

* 4 žlice pomarančnega džina (lahko izpustite in nadomestite s pomarančnim sokom)

Kolač:

* 200 g masla sobne temperature

* 150 g sladkorja

* 4 jajca

* naribana lupinica velike bio pomaranče

* 2 žlici pomarančnega soka

* 150 g moke

* 150 g mletih mandljev

* 2 žlički pecilnega praška

* ščepec soli

* 200 g maceriranih češenj (pol zgornjih)

* jogurtov ganache

* 300 g bele čokolade

* 200 g čvrstega grškega jogurta sobne temperature

Dodatno:

* tekočina in preostalih 200 g maceriranih češenj

Priprava:

1. Češnje razkoščičimo. Najbolje je, da jih tudi narežemo na manjše koščke, ki jih odlagamo na globok krožnik. Posujemo jih s sladkorjem ter prelijemo z džinom in pomarančnim sokom. Pomešamo in počakamo vsaj 30 minut.

2. Pečico vključimo na 200 stopinj. Pekač namastimo.

3. V posodo kuhinjskega robota damo maslo, sladkor, pomarančno lupinico in sok ter stepamo na visoki hitrosti tako dolgo, da postane maslo kremasto in svetlejše barve.

4. Medtem v manjši posodi zmešamo moko, zmlete mandlje, pecilni prašek in sol.

5. Mešalnik izključimo in maslo postrgamo z oboda posode, nato ga spet zaženemo. Zdaj dodamo jajca, drugo za drugim. (Če se vam masa sesiri, ni nič hudega.)

6. Hitrost zmanjšamo na srednjo in po žlicah hitro dodajamo mešanico moke in mandljev. Mešalnik izključimo.

7. Ročno primešamo 200 g odcejenih maceriranih češenj (od skupnih 400 g). Tekočino prihranimo za navlažitev biskvita.

8. Testo razporedimo v namaščen pekač in ga potisnemo v pečico.

9. Pečemo približno 40 minut.

10. Biskvit vzamemo iz pečice in počakamo 10 minut, da se malo ohladi in stabilizira, šele nato ga prevrnemo na rešetko. Nikar ga ne prevrnite prehitro, saj je topel zelo mehak in sočen, zato bi se vam lahko poškodoval.

11. Jogurtov ganache: čokolado stopimo nad vodno kopeljo in primešamo v grški jogurt. Postavimo v hladilnik, da se ohladi.

12. Kolač prerežemo. Zgornjo plast prestavimo na krožnik. Pomagamo si z dvema dolgima slaščičarskima paletama ali čim podobnim, sicer se bo biskvit prelomil.

13. Ganache preložimo v dresirno vrečko z nastavkom za brizganje.

14. Spodnjo plast navlažimo s sokom maceriranih češenj, nabrizgamo kupčke ganacha (tretjino ga prihranimo za okras), obložimo s češnjami.

15. Prekrijemo z drugo plastjo kolača, pri tem si spet pomagamo s slaščičarskima paletama.

16. Kolač okrasimo s preostankom ganacha in češnjami.

Namig: Priporočam, da maceracije ne izpustite. Res bi pospešili pripravo, a bi bil kolač zelo razmočen, tako pa bodo češnje med tem postopkom oplajanja okusov in mehčanja izpustile veliko zelo okusne tekočine, ki jo porabimo za navlažitev biskvita.

ni podpisa

Lažja priprava: Namesto jogurtovega ganacha lahko uporabimo kar čvrsto stepeno smetano. Tako bo sladica lahkotnejša in manj sladka. Je pa kolač že sam po sebi tako dober, da lahko nadev v celoti izpustimo.