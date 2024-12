Matevžu Šaleharju in Tribute 2 Love so se zgodile sanje (Suzy)

Minulo sredo je Matevž Šalehar - Hamo s svojimi Tribute 2 Love dosegel še en pomemben mejnik. V osemnajstih letih delovanja so razprodanim Križankam, Kinu Šiška in Cvetličarni dodali še najuglednejšo dvorano Cankarjevega doma ter ob fantastičnem sprejemu občinstva dokazali, da je njihova glasba izjemna. Koncert ob izidu vinilne plošče Iz4Kani Lajv so zaznamovale posebna energija, vrhunska izvedba in čarobna igra luči.

Vrhunska igra glasbe in luči. Foto: Marko Alpner

Vsi za Tribute 2 Love in oni za vse. Ter L za lubezen. Foto: Marko Alpner

Po besedah članov je bil to trenutek, ko jim je uspelo združiti spoštovanje do kulturnega hrama z ljubeznijo do glasbe in občinstva: »Nismo sanjali o Cankarjevem domu, so se pa danes zagotovo zgodile sanje.« V 17 skladbah, dveh bisih in med premierno izvedbo nove pesmi S tabo je lepo je približno tisoč petsto obiskovalcev dihalo z njimi. »To so lepe in velike stvari, lovorike, ki jih imamo radi in na katerih ne smemo zaspati. Sami si postavljamo nove, še kako pomembno je, da gremo naprej. Ampak ne na več lovorik, več občinstva, temveč na podobne občutke. Gremo naprej lovit, kar s(m)o občutili na predstavitvi te plošče,« je vtise in želje na koncu lepo strnil čustveni Hamo.