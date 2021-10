Zbirko čevljev mu zavidajo številne ženske

Ne pravijo zaman, da pri glasbi ni pomemben le glas, temveč tudi stas. Tega se še kako drži priljubljeni glasbenik Luka Basi, ki slovi tudi kot velik modni navdušenec. Vedno ga boste srečali brezhibno urejenega od glave do peta. To pa mu pravzaprav ni težko, saj ima omaro, ki bi mu jo upravičeno lahko zavidala marsikatera ženska.

V njej je veliko oblačil za vse priložnosti, vseh odtenkov in krojev, še posebno zajetna pa je tista, v kateri ima zložene čevlje. Obuvala, če smo bolj natančni, superge, so namreč pevčeva skrita strast. In to ne katere koli – Luka namreč prisega na rdeče.

Rdeča je pač barva strasti in moči, obojega pa si glasbenik zelo želi, zato najpogosteje obuje prav odtenke rdeče. Takšne čevlje zlahka najde, saj znajo sodobni oblikovalci ustreči še tako zahtevnim željam.