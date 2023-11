Zanimiva pot Lare Tošić: začela na tiktoku, končala pri Avdiću (Suzy)

Dvaindvajsetletnica z Brezovice pri Ljubljani, ki je nedavno zapustila družinsko gnezdo in se s fantom preselila na svoje, se je lansko leto pridružila priljubljenemu Denis Avdić Showu.

V tem obdobju se je naše sogovornice prijel vzdevek Pripravnica, ki ga starejšim kolegom prav nič ne zameri, v iskrenem pogovoru pa nam je med drugim zaupala, kakšne zbadljivke prenaša v službi, kako se sooča z negativnimi komentarji na družabnih omrežjih in česa se lahko starejše generacije naučijo od mladih, ki delčke svojega vsakdana razkrivajo na platformah, kot je tiktok. Tam ji namreč sledi 42 tisoč ljudi.

Javnost jo pozna kot Pripravnico

Lara Tošić se je z Radiem 1 pred nekaj leti pobliže spoznala na enem od promocijskih dogodkov, nato se je vključila v bazo njihovih hostes, pred dobrim letom se je z ekipo družila med deljenjem krofov in Jano Morelj spremljala na poti v Laško. Njeni sodelavci so kmalu spoznali, da je mladenka izjemno priljubljena na tiktoku ter da se odlično spozna na družabna omrežja in splet. »Pozneje sta me direktor in Denis Avdić vprašala, ali bi se kdaj oglasila v eter – in to je bilo to,« se nasmehne.

Lara pravi, da ima sanjsko službo in da si trenutno ne bi mogla želeti več.

Slovenska javnost jo pozna kot Pripravnico, a je vzdevek, ki so ji ga nadeli sodelavci, prav nič ne moti. »Po kavo me sicer ne pošiljajo, me pa radi obravnavajo kot otroka. Še vedno se jim namreč zdi zabavno, da sem stara toliko kot mlajša hči Mihe Deželaka,« se zasmeji naša sogovornica, ki se strinja z rekom, da je smeh pol zdravja, zato se rada smeji tudi na svoj račun.

»Seveda kdaj kaj zafrknem, zato se mi zdi bolje, da se zabavam skupaj s sodelavci, kot da grdo gledam in se pritožujem nad tem, da se mi smejijo. Verjemite, da nikomur ne ostanem dolžna in se jih z lahkoto lotim s šalami na račun sivih las in gubic. Na koncu vedno poračunamo zadeve,« se zasmeji mlada radijska voditeljica.

Učne urice in lekcije za sodelavce

Čeprav je podoba mladih pogosto skonstruirana na stereotipnih predstavah, da so neizkušeni, neodgovorni in ranljivi, mlajše generacije vztrajno dokazujejo, da imajo veliko povedati in pokazati.

»Ko sem bila mlajša, sem bila okrogle postave, pa sta mi mama in oče enostavno rekla, naj manj jem. Marsikdo bi bil ob tem užaljen in osupel.«

»Pogled z mojega zornega kota je nedvomno drugačen, kar pomeni, da lahko svojim sodelavcem predstavim marsikaj neznanega. Nazadnje so odkrili pumpkin spice latte (bela kava z bučo in začimbami, op. a.), ki je med mladimi zelo priljubljen napitek. Pogosto me sprašujejo tudi, kaj pomenijo kratice, kot sta bff in wtf. Mihi Deželaku sem dala nekaj uporabnih nasvetov, zato so njegove zgodbe, ki jih objavlja na instagramu, veliko lepše posnete in urejene,« se zasmeji naša sogovornica, ki ima z Jano, Miho in Denisom odličen odnos.

»Jana in Miha bosta človeku, ki ima slab dan, namenila objem, Denis ga bo v dobro voljo spravil s šalo. To mi je všeč, saj se dobro počutim v družbi ljudi, ki se radi šalijo in zbadajo. Všeč mi je, da je v ekipi še kakšna ženska, saj tako vzdržujemo ravnovesje, še posebno, ko so na sporedu teme o žensko-moških odnosih,« se namuzne Lara, ki je nedavno prestala veliko preizkušnjo, in sicer je v radijskem studiu prebedela kar 40 ur in si za nagrado prislužila potovanje v New York, kamor se odpravlja z Jano, o kateri pravi, da je izjemna ženska in dobra prijateljica.

Ker je velika ljubiteljica potovanj, se neizmerno veseli obiska New Yorka.

Ni slabo biti srednji otrok

Tudi z vodjo ekipe najbolj poslušanega jutranjega radijskega šova ima izvrsten odnos, ki ga rada začinita z balkanskim humorjem. »Včasih Denisa le poslušam in se sprašujem, ali je res mogoče, da se človek tako hitro domisli zanimivih idej in šal. Priznati moram, da ga zelo spoštujem,« iskreno pove mlada radijska voditeljica in se namuzne, da imata s priljubljenim radijskim voditeljem kar nekaj skupnih točk, saj je tudi sama balkanskih korenin, starši pa so bili do nje, brata in sestre pri vzgoji strogi, iskreni in neposredni.

»Z neposrednostjo nimam težav. Ko sem bila mlajša, sem bila okrogle postave, pa sta mi mama in oče enostavno rekla, naj manj jem. Marsikdo bi bil ob tem užaljen in osupel,« se zasmeji in doda, da je imela kot srednji otrok zanimivo otroštvo.

Odraščala je ob pet let starejši sestri in pet let mlajšem bratu.

»Med nami je pet let razlike. Sestra je stara 27, brat 17 let. Vedno sem se dobro razumela z obema. Ko sem bila v puberteti, sva s sestro imeli ženske pogovore, hkrati sem bila rada zaveznica mlajšega brata. Včasih se pošalim, da srednji otroci od staršev dobimo najmanj pozornosti, kar ni nujno slabo, sploh če dobiš slabo oceno in nate niso jezni tako zelo, kot so na starejšo sestro. Rekla bi, da ni slabo biti srednji otrok in da smo pravzaprav zelo prilagodljivi.«

Preselila se je na svoje

Mlada voditeljica je nedavno poskrbela za še eno veliko življenjsko prelomnico, in sicer je zapustila domače gnezdo. »Čeprav sta mi oče in mama v šali velikokrat dejala, da se veselita dne, ko bom odšla na svoje, sta bila ob mojem odhodu precej čustvena. Sicer nisem odšla prav daleč, redno jih obiskujem, saj v isti hiši živi tudi moja sestra z družino,« pravi.

Prizna, da se je morala čez noč soočiti z vso resničnostjo življenja na svojem. »Zdaj mi je popolnoma jasno, zakaj se je mama ves čas jezila zaradi pranja in likanja oblačil. Tem opravilom namreč ni bilo videti konca, to pa zdaj doživljam tudi sama,« se namuzne naša sogovornica, ki je iskreno priznala tudi, da je bila nad ceno nekaterih osnovnih življenjskih potrebščin povsem osupla.

»Nekdo je enkrat zapisal, da je moja glava videti kot hruška. Nisem se preveč obremenjevala zaradi tega.«

»Niti predstavljala si nisem, da toaletni papir stane toliko! Prepričana sem bila, da se ga da kupiti za evro in pol. Doma je bilo drugače, tam je bilo za vse poskrbljeno, stvari so bile vedno pri roki. Zdaj mi je popolnoma jasno, da je treba v življenju kupiti še kaj drugega kot le novo majico ali ličila,« se zasmeji Lara, ki se je pred dvema mesecema preselila v prestolnico s fantom. »Oba sva močno aktivna in včasih se zgodi, da se vidiva šele zvečer. Trenutno nama je zelo lepo in ceniva vse skupne trenutke.«

Tiktok ima tudi svoje prednosti

Čeprav je na radijski sceni nov glas in obraz, jo tisti, ki sledijo dogajanju na tiktoku, že dobro poznajo, saj ji tam sledi 42 tisoč ljudi. »Začetki so bili zelo zanimivi in preprosti, sprva sem se afnala in raziskovala, nekaj posnetkov tudi izbrisala, je bila pa to ena najbolj vznemirljivih stvari v tistem obdobju,« se spominja spletnih ustvarjalnih začetkov. Njene vsebine so dosegle večje množice, število sledilcev še vedno pridno raste.

»Rada sem vsestranska, raznolika, drugačna. Včasih delim zanimiva dejstva o tem ali onem, še posebno so mi pri srcu vsakdanje življenjske situacije. Pri meni se res najde marsikaj.«

Lara Tošić

Dodaja, da virtualni svet ni nujno slab, čeprav mora biti človek pripravljen tudi na negativne odzive. »Tukaj lahko vsakdo najde svoj prostor. Če je nekdo iz Ljubljane pred desetimi leti na glas povedal, da rad hodi na veselice, so se mu ljudje smejali. Na tiktoku pa obstaja skupnost ljudi, ki so jim veselice pri srcu, in zdi se mi, da tudi na takšen način, torej z bazami oboževalcev, ki so iz dneva v dan večje, premagujemo stereotipe,« pravi radijska voditeljica, ki se je morala soočiti z negativnimi komentarji.

»Nekdo je enkrat zapisal, da je moja glava videti kot hruška. Nisem se preveč obremenjevala zaradi tega. Nesmiselno je, da bi nam en komentar uničil ves dan. Osredotočimo se raje na lepe stvari,« nas navduši s svojim razmišljanjem in pove, da se že nepopisno veseli decembrskega dobrodelnega maratona z ekipo Radia 1. Lani je pri enem največjih dobrodelnih projektov pri nas sodelovala iz ozadja, letos bo na lastni koži izkusila enega največjih čustvenih vrtiljakov v življenju.