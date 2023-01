Žan Serčič pod vročim španskim soncem

Po napornih mesecih, številnih nastopih na manjših in večjih odrih, polnih dvoranah in mnogih uspehih, ki jih je priljubljeni glasbenik Žan Serčič doživel lani, se je postavni Štajerec odločil za daljši oddih na drugem koncu Evrope.

Sedemindvajsetletni pevec nam je namreč pred časom zaupal, da si bo januarja vzel premor in napolnil baterije, kar pa ne pomeni, da v njegovem studiu ne bodo nastajale nove uspešnice, ki se jih njegove oboževalke tako zelo veselijo. Ustvarjanje še pride na vrsto, pravi Žan, ki ne skriva, da mu počitnice na Majorki več kot dobro denejo, saj uživa v odlični jedači in pijači, poleg tega pa ne more skriti zadovoljstva, da se lahko januarja nastavlja sončnim žarkom in podi po peščeni plaži.

Od tam je vsem svojim zvestim oboževalkam kar s fotografijo sporočil, koliko zelo jih ima rad.