V prostor, ki ga je skrbno čuval le zase in za najbližje. V njegovo srce. Še nikoli ni tako radostno, iskreno in brez zadržkov spregovoril o ljubezni kot sedaj, ko čas namenja družini in postavni Brazilki, s katero gradita trdno prihodnost. Z Greice Murphy imava podobno preteklost. Oba sva se morala najprej izkazati doma, da bi si potem lahko ustvarila kariero v ZDA. Tudi ona je že doživela zakon, ločitev in vse, kar sodi zraven. Je mamica dveh čudovitih sinov in s hvaležnostjo opazujem, kako lepo sta se ujela z mojim Mateom in Victorio,« pripoveduje snovalec zlate slovenske košarkarske zgodb...