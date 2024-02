V aktualni predstavi ljubljanske SNG Opere in baleta sta v vidni vlogi tudi Ana Klašnja in Filip Jurič. Na prvi pogled bi pomislili, da se ob ritmih tanga Astorja Piazzolle pred nami spretno vrtita samo izurjena plesna virtuoza, vendar smo lahko priča tudi čisto pravi ljubezenski zgodbi. Vsaj tako so nam zaupali njuni stanovski kolegi, ki zatrjujejo, da sta že nekaj časa par. V njegovih rokah se počuti varno. Foto: Darja Štravs Tisu Ana je našla čvrsto ramo, na katero se lahko vedno nasloni. Foto: Darja Štravs Tisu Odlična balerina in dolgoletna žirantka šova Slovenija ima talent svojega ro...