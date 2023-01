Zakonske prigode Rebeke Dremelj

Konec letošnjega leta bosta zaznamovala 25 let ljubezni, poleti bosta praznovala dvanajst let poroke, v zakonu sta se jima rodili hčerki Šajana in Sija in videti je, da ničesar več ne potrebujeta. Rebeka Dremelj in njen mož Sandi se strinjata, da živita svojo pravljico in da ne vesta, kam so šla vsa ta leta, a sta jih zagotovo preživela v ljubezni in globokem spoštovanju.

»Hollywood, midva sva pripravljena! Lahko bi bila statista za poljube,« se je ob njuni zadnji skupni fotografiji, s katero je navdušila sledilke in sledilce, pošalila Rebeka. V vsaki šali pa je tudi nekaj resnice, njen Sandi pa je s tem, ko jo je čisto po filmsko poljubil, dokazal, da mu ob pogledu na najdražjo srce še vedno začne hitreje biti.