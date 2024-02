Zajec odhaja, prihaja zmaj (Suzy)

Desetega februarja se zaključuje kitajsko leto, zato vas vabimo na razstavo Kateryne Burlina Zajčje leto, ki jo je v prostorih GZS pripravil Slovensko-kitajski poslovni svet. Razstava je simbolično slovo od iztekajočega se leta zajca. Razstavljene so namreč polstene zajčje figure in slike v mešani tehniki. Vse z zajci, pravzaprav z izolskimi zajci, saj ukrajinska umetnica, ki je diplomirala na kijevski akademiji za likovno umetnost, že več kot dvanajst let živi in ustvarja tam.

Za Ukrajinko Kateryno Burlino so zajci umetniški navdih. FOTO: Slovensko-kitajski poslovni svet

Te živalce so že nekaj let del njenega umetniškega izražanja, a ko jih je pred dobrim letom predstavila v domači galeriji Plac Izolanov, se niti zavedala ni, da je bilo to tik pred začetkom leta zajca po kitajskem koledarju. Prav zaradi te povezave so se na Gospodarski zbornici odločili s Kateryninimi deli oznamovati kitajsko leto oziroma se z njo od tega leta simbolično posloviti.

Razstava je odprta še do sredine februarja. In kaj prinaša zmajevo leto? Dobro bo za vse, ki so odprti za spremembe in pripravljeni izkoristiti nove možnosti. Navkljub konfliktom. Posebno ugodno bo leto zmaja za rojene v znamenju podgane.