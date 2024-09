Za novost Eve Boto je kriva Adele! (Suzy)

Korošica Eva Boto ima te dni polne roke dela. Pripravlja se namreč na veliki koncert, ki bo 15. oktobra v Festivalni dvorani v Ljubljani. Na njem bo predstavila drugi album, z njo bodo nastopili gosti, ki so 28-letno pevko spremljali na njeni glasbeni poti. Med pripravami na veliki večer, ki se ga že zelo veseli, pevka pridno snema, spletnim prijateljem je še razkrila, da v studiu nastaja izjemno čustvena pesem. Navdih zanjo je dobila na koncertu pevske dive Adele, ki ga je obiskala avgusta.

Eva se pripravlja na veliki koncert in snema nove skladbe. FOTO: Mediaspeed

Ta je bil zanjo velika prelomnica, saj ji je končno uspelo v živo videti svojo veliko vzornico, močna čustva so ob poslušanju romantičnih uspešnic v njej prebudila navdih in besede so se prelile na papir. Evini oboževalci že nestrpno čakajo novo skladbo, ki jo je zakrivila Adele.