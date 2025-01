Vsestranska Petra Zore: odkrila je nov talent (Suzy)

Petra Zore je nedvomno vsestranska ženska. Osnovnošolska učiteljica in pevka, ki jo je slovenska javnost bolje spoznala v oddaji Znan obraz ima svoj glas, je nedavno razkrila, da je na plan privrel še en njen talent.

Lotila se novega hobija, ki jo pomirja in osrečuje, spletne prijatelje navdušila z objavo fotografije, na kateri ponosno drži svojo umetnino. »V meni je že leta rasla želja, da glasbi dodam še slikanje. Gorela je v meni in nisem je več mogla ignorirati. Začenjam sicer še zelo sramežljivo in z veliko mero samokritike. Samo začeti je bilo treba, zdaj pa se že veselim nadaljnjega ustvarjanja. In kdo ve, mogoče kdaj naslikam naslovnico svojega glasbenega albuma,« pravi.

Ustvarjanje s čopiči in barvami jo je tako prevzelo, da se ena od sob njenega doma počasi spreminja v slikarski atelje, ki ga trenutno krasita njeni prvi sliki.