Vse skupaj je bilo šok: Bychkovao stala brez zvezdniškega partnerja (Suzy)

Slovensko-ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki je uspešno osvojila London kot ena od profesionalnih plesalk v njihovi različici oddaje Zvezde plešejo (Strictly Come Dancing), je letos prvič od leta 2017 ostala brez zvezdniškega plesnega partnerja.

Brhka plesalka bo tako le del večje plesne skupine in ne bo plesala v paru. Lepotico je to menda potrlo, njeni oboževalci pa so BBC napadli z besnimi klici, mejli in objavami na družabnih omrežjih. Glede na to, da ji je šlo zelo dobro, bila pa je tudi med najbolj priljubljenimi plesalci v oddaji, je bilo vse skupaj velik šok, zato je zahtevala sestanek s šefi.

Izkazalo se je, da je 34-letna Nadiya, ki je najvišja med plesalkami, preprosto previsoka, da bi ji zlahka našli partnerja. Edini, ki bi to sezono lahko plesal z njo, je 20-letni igralec Bobby Brazier. Med njima ni le neprijetna razlika v letih, ampak menda tudi velikansko pomanjkanje kemije. »Nadiya je zrela ženska, Bobby pa je še mlad moški, bilo bi zelo nerodno,« je povedal nekdo iz ekipe. »Upajmo, da bo naslednje leto bolje, saj je to tako, kot bi imel med tekmo Messija na rezervni klopi.«