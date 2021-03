Vse najboljše!

Urednica Barbra Jermann se že pet let uspešno trudi v reviji predstaviti dobre zgodbe.

Naši nepogrešljivi Zorica Ješe in Nina Mijošek iz marketinga sta tudi tokrat skrbeli, da je vse teklo, kakor mora.

Slastno torto, okrašeno s prvo naslovnico Suzy, so nam spekli v podjetju Yammy Tammy.

Prejšnji teden, natančneje 18. marca, je bil za naše uredništvo velik praznik – revija Suzy, v katere novo številko vsak teden vlagamo svoje srce in dušo, je praznovala 5. rojstni dan.Dan ste nam s svojimi čestitkami še polepšali številni bralci. Hvala, da ste se spomnili na nas. Mi pa smo se naši najljubši reviji poklonili s torto in penino ter ji zaželeli še veliko uspešnih let.Praznovanje je bilo zaradi epidemije nekoliko drugačno kot običajno, a dobre volje kljub maskam in razdalji ni primanjkovalo.Vseeno pa upamo, da se bomo že naslednje leto ob tej priložnosti lahko poveselili v širšem krogu, ne le z najožjo ekipo sodelavcev, ampak z vsemi, ki tako kot mi dihajo in živijo z našo revijo.