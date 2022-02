AKTIVACIJA SEKVENCE 222

Vsak od nas je kot čopič, ki soustvarja realnost

2., 11. in 22. februar so dnevi, ki odklenejo številčno kodo 2222. Ker smo tudi v letu 2022, imamo te dni veliko energije števila 2. To predstavlja dvojnost in naš odnos med notranjim in zunanjim svetom, ki vedno delujeta usklajeno. Ko uravnamo svoj notranji svet, se zunanji odziva v skladu z našo notranjo naravnanostjo. Številke imajo ključ do ustvarjanja vesolja, razumevanja njegovih skrivnosti in naše vloge v vsem.