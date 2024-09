Vroča Helena Blagne: Preteklosti se ne da izbrisati (Suzy)

Vsakomur so znane primerjave, kako je bilo nekoč in kako je danes. Najbolj neposredno se to vidi na fotografijah, čeprav tega ne moremo trditi za Heleno Blagne. Še vedno je v odlični telesni pripravljenosti, a spominov iz preteklosti ni mogoče izbrisati. Na enem od nastopov so jo organizatorji presenetili z uokvirjenim plakatom arhivske vrednosti.

Helena je prejela darilo arhivske vrednosti.

Star je natanko 30 let, ko je prvič nastopila na tem istem prizorišču. Le da je bila tokrat precej drugače oblečena. Toda zapeljiva energija, ki jo odseva, dokazuje, kako drzna je bila na začetku kariere. V bleščečem bodiju, z bujno pričesko in rdečo šminko je postavljala trende in bila edina tovrstna zvezdnica pri nas. Upravičeno so jo primerjali s kontroverzno Madonno, s čimer je dodobra popestrila domačo sceno. Danes je v spomin na te čase ostalo veliko zgodb, nekatere so samo za ožji prijateljski krog. Vsaka ji pričara prijetne občutke, zato se veseli, da bo lahko čez 30 let spet stala na istem odru.