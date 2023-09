Vrnitev na 'kraj zločina': spet bo vodila staro oddajo (Suzy)

Ana Tavčar ni nikoli skrivala svoje ambicioznosti. Uspešna je želela biti tako zasebno kot v poslu. In ker se je za svoje cilje zelo trudila in zavzemala, obenem pa je spretno znala plesti niti, so se ji odpirale nove karierne priložnosti. Dolga leta se je kalila v priljubljeni oddaji Dobro jutro, z veseljem pa se je lotevala tudi drugih oddaj in projektov.

V lanski sezoni sta moči združili s še eno voditeljico, klepetavo Primorko Lorello Flego, in vodili sobotno oddajo na TV Slovenija. Oddaja ni dobila ravno dobrih kritik, tudi gledalci ji niso pokazali veliko naklonjenosti, zato je v novi televizijski shemi ni več na sporedu. Vendar si je Ana že našla nove izzive – vrnila se je h koreninam, k vodenju oddaje Dobro jutro, v kateri je pred mnogimi leti začela kariero.