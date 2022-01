Voda spodbuja samozdravljenje

»Zdravimo se sami, voda nam samo pomaga, da spravimo organe v pravo vibracijo,« poudarja. »Zbolimo zaradi napak, ki jih delamo. Bolezen lahko premagamo, če imamo dovolj moči za to. Človek se mora v sebi odločiti, da se bo pozdravil, potem pa ima na voljo še zunanjo pomoč – energijo, pitje energijske vode …« pove.

»S pitjem energijsko bogate vode se naše telo energijsko obogati.«

Sam redno uživa Grofovo vodo in pravi, da večjih težav z zdravjem nima. »Včasih nastopi kakšna, a povem temu delu, da je vse v redu, telo se nato organizira samo in v nekaj dneh bolečina izzveni. Če pa si pomagam tudi energijsko, telo še prej reagira in uredi problem. Pri tem je izredno pomembna misel, kako smo naravnani. Že Emoto je dokazal, da se kristal energijsko urejene vode pokaže kot čudovita snežinka, kristal energijsko neurejene, slabe vode pa kot neurejen zmazek – odvisno od tega, kaj imamo v sebi, ali smo pozitivni ali ne,« pojasni.

Jože Munih, radiestezist in raziskovalec energij narave

»Poskrbimo torej za vodo v sebi, za svojo snežinko, saj smo sami kreatorji sveta, v katerem živimo,« nam je v ekskluzivnem intervjuju za Astro Suzy povedal Jože Munih, radiestezist in raziskovalec energij narave. V 30 letih je popisal in izmeril več kot 3000 izvirov.

Astro Suzy – najboljši vodnik skozi energije 2022.

Energijsko najmočnejša je Grofova voda v grapi potoka Sopotnica nad vasjo Gabrje pri Tolminu, pravi, saj energija vode iz tega izvira deluje na vse čakre. Kje še najdete zdravilne vode in kako voda nosi energijsko informacijo, si preberite v Astro Suzy, najboljšem vodniku skozi leto 2022.